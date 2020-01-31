https://static.news.ru/photo/b76c7992-43e6-11ea-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marsel Badykshin/ prav.tatarstan/Global Look Press

«Нафтогаз» с 1 января увеличил на 2% тариф для «Газпрома» на транзит российского газа. Имеется проект соглашения, он соответствует подписанному ранее договору.

Дополнительные соглашения, влияющие на конечные условия транзита, были подписаны вместе с основным договором, повышение ставки на 2% оговаривается в документах. Если «Газпром» решит увеличить поставки газа в Европу, будут применены повышающие коэффициенты по тарифу, сообщает РБК.

Рост транзитной ставки может составить до 45%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сняты аресты активов «Газпрома» (MOEX: GAZP) по искам НАК «Нафтогаз Украины» в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах. Об этом сообщают в российской компании.