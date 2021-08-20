«Нафтогаз» раскрыл убытки из-за потери активов в Крыму

Убытки компании «Нафтогаз» из-за потери активов в Крыму составили $9 млрд. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко, его слова приводит РИА Новости.

В июне 2020 года «Нафтогаз» подал в суд оценку убытков в размере $5,2 млрд, однако в начале 2021 года в компании сообщили о желании пересмотреть данную оценку. В феврале текущего года «Нафтогаз» сообщил, что в рамках процесса в третейском суде в Гааге компания уточнила ущерб, который составил $8 млрд.

Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму, — заявил Юрий Витренко.

По его словам, судебный процесс всё ещё не завершён и сейчас речь идёт об оценке ущерба. Задержки в рассмотрении иска происходили по причине пандемии коронавируса. Витренко выразил надежду, что в ближайшее время решение суда будет наконец-то получено и компания сможет приступить к взысканию денег с России.

Москва не признаёт правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с присоединением Крыма к России. В Минюсте заявляют, что у арбитражей, которые принимают такие иски, нет юрисдикции на их рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Украина будет бороться с «Северным потоком — 2» при помощи Конгресса США.