https://static.news.ru/photo/b41d166a-8f1a-11e9-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал власти страны продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину.

Время до завершения контракта истекает, — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, причиной невозможности переговоров является требование России об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

19 сентября делегации Украины, России и Европейской комиссии обсудили в Брюсселе условия использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после 1 сентября 2020 года.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года. 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашение о его продлении.

Ранее News.ru писал о том, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину на любой срок, необходимый Киеву для имплементации законодательства ЕС в украинское. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, с точки зрения принятия законов и нормативных актов, необходимых для такой имплементации, существуют определённые риски.