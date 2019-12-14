https://static.news.ru/photo/ece7e800-1e7e-11ea-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина могла избежать роста цена на газ для населения, если бы была увеличена собственная добыча. С таким заявлением выступил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, собственная добыча снизила бы цену на природное топливо. Кроме того, менеджер назвал причину этого.

И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию, — отметил Витренко.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский ответил на шутку российского коллеги Владимира Путина, который, говоря о перспективах заключения транзитного контракта, процитировал стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет». «А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил украинский президент.