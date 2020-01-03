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Стоимость нефти на мировом рыке растёт на фоне сообщений о ликвидации иранского генерала Сулеймани. Стоимость барреля североморской Brent неожиданно изменилась, если считать с конца мая, она превысила $70.

По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent достигала отметки в $70,16 (около 04:15 мск). Это на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня. Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на российскую...