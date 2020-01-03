Белорусский НПЗ «Нафтан» получил от России 26,5 тыс. тонн нефти с вечера субботы, 4 января. НПЗ начал переработку сырья.
Нефть из России поступает на ОАО «Нафтан», после возобновления поставок с 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тыс. тонн нефтяного сырья. НПЗ сохраняет минимальную загрузку, — передаёт сообщение пресс-службы концерна «Белнефтехим» «Интерфакс-Запад».
Как ранее писал NEWS.ru, «Белнефтехим» рассчитывает на поставку из России 650 тыс. тонн нефти в январе. Этот объём с учётом уже накопленных ресурсов, по словам зампредседателя концерна Владимира Сизова, позволит бесперебойно функционировать белорусским нефтеперерабатывающим заводам «Нафтан» и Мозырскому.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен