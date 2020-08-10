Началась разработка крупнейшего в РФ месторождения меди

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Байкальская горная компания (БГК, является частью USM Holdings) раньше установленного срока начала разрабатывать медное Удоканское месторождение, находящееся на севере Забайкальского края, передаёт 10 августа 2020 года пресс-служба БГК. В указанном районе запасы меди достигают 26,7 млн тонн. Месторождение находится в Каларском районе и является самым крупным в РФ и одним из самых больших на Земле.

Горные работы включают также возведение первой очереди горно-металлургического комбината. Предприятие займётся производством катодной меди и медного концентрата. Кроме того, началась разработка открытого рудника, производительность которого составляет до 12 млн тонн руды в год с выпуском до 125 тыс. тонн металла в год. Также проект подразумевает создание необходимой инфраструктуры, передаёт ТАСС.

Фактически мы начинаем добычу — это событие, которого отрасль ожидала 70 лет с момента открытия. Во время подготовительных работ на Западном до ввода карьера в эксплуатацию планируется добыть более 1,1 млн тонн руды, — заявил председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев.

Согласно плану работу, объём производства в 2020-м должен составить 335 тыс. тонн попутной руды и 808 тыс. кубический метров скальных пород. Добывать полезное ископаемое будут с помощью тяжёлых экскаваторов.

Накануне Минфин РФ внёс в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД). Он позволяет нефтяникам платить налоги по некоторым категориям месторождений не с объёма добычи, а с финансового результата.

Предлагаемые поправки позволят увеличить отчисления компаний в бюджет на 200 млрд рублей за три года. Издание отмечает, что только за год бюджет недополучил от НДД 213 млрд рублей. Так считают в Минфине. В министерстве хотят ухудшить условия НДД для всех групп месторождений. Согласно поправкам, будет запрещено уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счёт переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Также для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) хотят заменить действующие понижающие коэффициенты к НДПИ, который используется при расчёте НДД, на повышающий коэффициент 1,5.

В случае принятия поправок нововведения могут коснуться в первую очередь проектов «Газпром нефти» и «Роснефти», считают в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые экологические инициативы Евросоюза грозят большими потерями российским компаниям-экспортёрам. Они могут суммарно не досчитаться $4,8 млрд в случае введения в ЕС углеродного налога на импорт, говорится в исследовании BCG. Новые выплаты снизят получаемую прибыль, а также могут лишить российских поставщиков части европейского рынка. Эксперты отмечают, что экологический налог грозит потерями не только компаниям, но и российскому бюджету.