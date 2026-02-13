В ЦБ России заявили о переломном моменте в росте цен Набиуллина заявила о пройденном пике инфляционного давления в России

Максимальные значения инфляционного давления и наиболее высокий уровень инфляционных ожиданий в России остались позади, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее данным, пик пришелся на период декабря 2024 года и января 2026 года.

Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если говорить об устойчивой инфляции, то пик был, на наш взгляд, в декабре 2024 года. <...> Хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены, но будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден, — заявила глава ЦБ.

Она обратила внимание, что для ведомства ключевое значение имеет динамика снижения ожиданий по инфляции. Набиуллина также отметила, что эти ожидания сохраняются на повышенных значениях, начиная с 2025 года.

Ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки. По итогам первого заседания в 2026 году этот показатель был уменьшен на 0.5 процентного пункта. Теперь его значение установлено на уровне 15,5% годовых. В официальном сообщении ЦБ поясняется, что в январе текущего года наблюдалось некоторое ускорение темпов роста потребительских цен. Это было вызвано преимущественно действием временных, разовых факторов.