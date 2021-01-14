Набиуллина сообщила, что Россия больше Запада подвержена внешним шокам

https://static.news.ru/photo/2a591276-5728-11eb-abb6-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Совет Федерации/flickr.com

Россия больше Запада подвержена внешним шокам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты, — сказала она во время выступления на Гайдаровском форуме.

По словам главы ЦБ РФ, данный вопрос неоднократно обсуждался с министром финансов Антоном Силуановым.

Как писал NEWS.ru, ранее Эльвира Набиуллина заявила, что не все в России заинтересованы в крепкой национальной валюте. Сама она выступает за рубль, «который определяется рынком». Она отметила, что существующая ситуация, при которой «вот так рубль менял своё соотношение с долларом», является не совсем нормальной. По её словам, народ раздражает, когда растут цены.

Ранее Credit Suisse спрогнозировал, что рубль в 2021 году может укрепиться до фундаментально обоснованного уровня в 65–70 рублей за доллар. По мнению экспертов банка, слабость российской валюты была вызвана сочетанием временных факторов.