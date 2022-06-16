Набиуллина: снять ограничения на валюту в условиях санкций невозможно

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Снятие ранее введенных ограничений на наличную валюту в условиях масштабных антироссийских санкций невозможно, заявила в кулуарах ПМЭФ глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что все введенные регулятором меры в отношении иностранной валюты вступили в силу не просто так, им предшествовали ограничения на ввоз налички в виде долларов и евро в страну.

Председатель ЦБ указала, что постепенно ограничения ослабляются на фоне нормализации экономической ситуации, однако о полном снятии в условиях мощного санкционного давления речи быть не может.

Все, что касается по ограничениям на наличную валюту, которые были введены до сентября, эти ограничения вводились не потому, что кому-то этого захотелось, а потому, что были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок. Мы постепенно многие ограничения снимаем, но, конечно, в условиях санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно, — сказала Набиуллина.

В марте Центральный банк ввел ограничения на оборот зарубежной валюты в России на фоне введенных санкций и нестабильной ситуации на финансовом рынке. В рамках рестрикций оказался запрет на покупку наличной валюты физлицами, а также было введено ограничение на снятие денежных валютных средств на сумму до $10 тысяч. Остальную сумму по-прежнему можно было обналичить, однако уже в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Срок ограничений — с 9 марта до 9 сентября.

Позднее регулятор ввел послабление, разрешив с 18 апреля коммерческим банкам продавать наличные деньги. 11 апреля Центробанк отменил комиссию на покупку валюты на бирже. До этого брокеры должны были делиться комиссией в 12% за осуществление валютных сделок.