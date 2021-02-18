Набиуллина раскритиковала банки за скрытую комиссию по кредитам

https://static.news.ru/photo/4df97482-71f9-11eb-9d3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи представителей кредитных организаций раскритиковала банки за использование скрытых комиссий при выдаче кредитов.

Она заявила, что в условиях низких ставок банки тоже ищут способы увеличить процентный доход.

Некоторые прячут реальную цену кредита в страховую премию и комиссии, их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. Люди часто не понимают, во сколько им обойдётся кредит, — цитирует её ТАСС.

Набиуллина предложила учитывать все услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита.

Ранее Набиуллина отметила, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может привести к росту инфляции. По её словам, в 2021 году политика регулятора будет достаточно мягкой, имея своей целью восстановление российской экономики. ЦБ в наступившем году ожидает сохранения структурного профицита ликвидности банковского сектора, но некоторые колебания всё же возможны. Также Банк России анонсировал повышение ключевой ставки с нынешних 4,25% до 5-6%.

Как писал NEWS.ru, Набиуллина считает, что не все в России заинтересованы в крепкой национальной валюте. Сама глава ЦБ выступает за рубль, который определяется рынком. Она назвала существующую ситуацию, когда «рубль менял своё соотношение с долларом», не совсем нормальной. По её словам, народ раздражает, когда происходит рост цен.

Ранее эксперты назвали потолок «укрепления» рубля к доллару. Они считают, что потенциал роста оценивается максимум в 73 рубля за доллар. По большей части укрепление национальной валюты с начала года связано с ростом цен на нефть, который показал динамику в 10%.