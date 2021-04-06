Набиуллина призвала власти РФ прекратить сдерживать цены

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала отказаться от государственного сдерживания цен на различные товары и предложила обсудить демпферный механизм сглаживания волатильности. Она также посоветовала подумать об альтернативных вариантах долгосрочных сбережений.

Демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм, — цитирует ТАСС выступление руководителя ведомства на форуме Московской биржи.

Набиуллина добавила, что сейчас активно обсуждается внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, осенью представят проект «ИИС-III», сочетающий некоторые параметры двух уже существующих ИИС и рассчитанный на инвестиции на срок от 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты порекомендовали начинать задумываться о пенсионных накоплениях в 30–35 лет. К этому возрасту человек, как правило, состоялся как профессионал и имеет стабильный доход. Минус позднего старта пенсионных накоплений состоит в том, что это может потребовать значительных отчислений, которых может просто не быть.