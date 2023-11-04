Набиуллина назвала основное отличие цифрового рубля от криптовалюты Набиуллина: криптовалюта и цифровой рубль различаются степенью риска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Использование криптовалюты, в отличие от цифрового рубля, влечет за собой определенные риски, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». За нее никто не несет ответственности, поэтому о похожести этих платежных единиц говорить нельзя. Трансляцию публикует портал Российское общество «Знание» на своей странице во «ВКонтакте».

Дело в том, что за цифровой рубль отвечает Центральный банк, как сейчас мы отвечаем за наличные рубли, за безналичные, чтобы они не обесценивались. А криптовалюта — за нее практически никто не отвечает, никому нельзя претензии высказать. Это тяжело даже назвать валютой, — объяснила Набиуллина.

Риски, возникающие при использовании криптовалюты, вызывают определенную обеспокоенность у Центробанка, добавила глава ЦБ. Эта платежная единица имеет большую волатильность, также многих пугает распространенность мошеннических схем. Цифровой рубль Набиуллина при этом назвала технологичным и удобным в использовании.

Ранее сообщалось, что в тестировании цифрового рубля приняли участие около 600 человек и 30 юридических лиц в 11 российских городах. Из желающих опробовать платежную единицу «выстроилась очередь», отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.