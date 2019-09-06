https://static.news.ru/photo/eb2c0b10-d0a2-11e9-bb25-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ ожидает, что скорость роста потребительского кредитования составит в этом году 15–20%, а в последующие три года будет равняться 10–15%.

МЭР, со своей стороны, прогнозирует, что к 2020 году темпы роста потребкредитования замедлятся до 4%. Кроме того, Минэкономразвития вновь предупреждает о социальных рисках роста кредитов населению.

Как ранее писал News.ru, российские банки увеличили выдачу кредитных карт, но сократили предоставляемые по ним суммы.