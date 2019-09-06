Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
ЦБ ожидает, что скорость роста потребительского кредитования составит в этом году 15–20%, а в последующие три года будет равняться 10–15%.
МЭР, со своей стороны, прогнозирует, что к 2020 году темпы роста потребкредитования замедлятся до 4%. Кроме того, Минэкономразвития вновь предупреждает о социальных рисках роста кредитов населению.
Как ранее писал News.ru, российские банки увеличили выдачу кредитных карт, но сократили предоставляемые по ним суммы.