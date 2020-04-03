Набиуллина: инфляция в России вернётся к цели в 4% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/606030ec-75b1-11ea-89f7-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России вернётся к целевому показателю в 4% в течение 2020 года, пообещала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, в настоящее время регулятор наблюдает ускорение инфляции, показатели которой пока находятся ниже цели. Руководитель ЦБ РФ подчеркнула, что в среднесрочном периоде преобладать будут дезинфляционные факторы.

Мы полагаем, что инфляция вернётся к цели — а сейчас она ниже цели — в 2020 году, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава регулятора отметила, что данная оценка будет уточняться в процессе подготовки базового прогноза в конце апреля.

Как ранее писал NEWS.ru, Банк России делает всё, чтобы сбережения россиян не обесценивались. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.