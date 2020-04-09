Болельщики, не попавшие на перенесённый из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы — 2020 (ЧЕ-2020), который должен был пройти в 12 европейских городах (в том числе в Санкт-Петербурге) в период с 12 июня по 12 июля, деньги за бронь гостиниц вернут назад с большим трудом или даже вовсе их не получат. Об этом читателей NEWS.ru предупредил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Но всё же спортивные эксперты считают, что драматизировать ситуацию не стоит, и если даже деньги не получишь сейчас, то бронь за болельщиками сохранится спустя год.

Внешняя пресс-служба крупнейшей в мире системы интернет-бронирования отелей Booking.com предоставлять информацию о возвратах средств за брони и комментировать ситуацию по запросу нашего издания категорически отказалась.

Возврат уже вложенных средств очень сложен, пояснил Игорь Бухаров. Надо понимать, что деньги за бронь предприниматели сразу же пускают в оборот на выплату налогов, зарплат, текущий ремонт и т.д. Поскольку поступлений сейчас нет, то часть гостиниц вообще может просто разориться, заметил эксперт.

У них нет средств и на текущие дела, а если им ещё скажут сейчас возвращать деньги, то это приведёт к банкротству. Многие болельщики наверняка не смогут вернуть себе деньги за билеты и, возможно, окажутся в очереди на возврат после банкротства предприятий. Если только государство не возьмёт на себя некие обязательства по поддержке бизнеса — возможно, в этом случае средства смогут вернуть. Игорь Бухаров президент Ассоциации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС президент Ассоциации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Что касается сервисов бронирования, отметил Бухаров, надо учитывать то, что все поступления они также пускают на текущие затраты. Вопрос весь в том, есть ли у них «подушка», говорит эксперт.

Ведь если даже у владельцев букинг-платформ есть страхование, то страховые компании при таком большом объёме выплат могут от них просто-напросто отказаться, физически не сумев выплатить всем, — пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Евро-2020 всё-таки не отменяли

UEFA EURO 2020/facebook.com

Очевидно, что с учётом того, что чемпионат не отменили, а перенесли, часть купивших билеты болельщиков, скорее всего, будет настаивать на возврате денег.

С гостиницами вопрос будет решаться стандартно — условия отмены бронирования понятны изначально, хотя крупные сети, скорее всего, пойдут навстречу постоянным клиентам. Гостиничная отрасль пострадает очень сильно, но не из-за отмены Евро, а в силу глобального кризиса, вызванного коронавирусом. Илья Солнцев директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова

По мнению директора Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, необходимо учитывать, что матчи должны были пройти в очень привлекательных для туристов городах, где летом и без того большой спрос на гостиницы, «другое дело, что благодаря футболу доходы могли бы оказаться существенно выше».

Ясно, что в этой ситуации главный урон, связанный с Евро-2020, понесёт прежде всего УЕФА — организация, которая зарабатывает на спонсорах и продаже ТВ-прав. Однако это нельзя назвать убытком в чистом виде, правильнее говорить об отложенном доходе, объяснили NEWS.ru спортивные менеджеры.

Стоит напомнить, что в том же 2016 году УЕФА заработал на Евро около €2 млрд, при этом продажа ТВ-прав принесла около 80%. Точные суммы контрактов на 2020 год не раскрываются, хотя можно предположить, что изначально планировавшийся рост будет нивелирован текущим кризисом.

При этом вряд ли кто-то из спонсоров или вещателей откажется от контрактов. Вместе с тем, конечно, возможно снижение общей суммы спонсорских доходов УЕФА.

Потери от Евро-2020

Приведём немного рутинных цифр. Общая стоимость Евро-2020 составляет около €2,2 млрд. Порядка 700 млн евро — расходы на проведение турнира, 371 млн будет направлен на премии странам-участникам, 775 млн должны быть выделены на проект «Хет-трик» для всех 55 федераций УЕФА и ещё 200 млн — перечислены тем клубам, которые делегируют своих футболистов в национальные сборные. При этом перенос ЧЕ-2020 на другие сроки оценивается в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций примерно в €300 млн.

От данного решения в наибольшей степени пострадают туристический и финансовый секторы, а также футбольный тотализатор, считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Однако, по его словам, «поскольку чемпионат был запланирован в разных странах — ущерб будет не такой сильный, он будет распылён между государствами».

При этом УЕФА возместит болельщику полную номинальную стоимость билетов, если он не сможет посетить чемпионат в 2021 году. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Уместно сказать, что почти все крупнейшие авиакомпании отказались от сборов за смену даты билета.

Моральный урон

Сергей Булкин/NEWS.ru

Совокупный бюджет поездки рядового болельщика включает в себя переезд, проживание, билеты на матчи и ежедневные траты на месте. В лучшем случае все понесённые расходы из этого списка можно возместить, если они уже имели место. В частности, организаторы турнира уже пообещали вернуть стоимость билетов в полном объёме, напомнил финансовый директор международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Александр Чесных.

В условно худшем случае ситуация позволяет перенести бронь рейсов и проживания вместе с Евро на год вперед с минимальными издержками. Так, большинство гостиниц при отсутствии возможности вернуть деньги предлагают сдвинуть бронирования на более поздние даты. Александр Чесных финансовый директор международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza финансовый директор международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

И всё-таки стоит признать, говорит эксперт, что «если учесть портрет среднестатистического болельщика с точки зрения уровня доходов, даже временно замороженные в отелях или авиакомпаниях деньги не сравнятся для него с недополученными в этом году эмоциями и впечатлениями», тем более на фоне повальной отмены всех спортивных мероприятий, в том числе и Олимпиады в Токио.

В целом экономисты исходят из умеренно оптимистичных ожиданий, при которых многие гостиницы и авиакомпании сумеют пережить бушующий экономический и социальный кризис, а болельщики сумеют сохранить желание и финансовые возможности поддержать свои любимые команды и через год.

Ничего подобного не было

Frankhoermann/Sven Simon/Global Look Press

В 2002-2003 годах легендарный тренер Валерий Непомнящий возглавлял китайский футбольный клуб «Шаньдун Лунэн», а в период с 2004-го по 2005-й тренировал ещё одну команду в КНР — «Шанхай Шэньхуа». Именно в те годы Китай потрясла атипичная пневмония (SARS).

Я вспоминаю, как пришлось остановить работу на долгие четыре месяца. Однако после этого футболисты бросились играть с ещё большим энтузиазмом, а публика проявила ещё больший интерес после многомесячной паузы. Валерий Непомнящий тренер мировых команд, экс-футболист, спортивный функционер тренер мировых команд, экс-футболист, спортивный функционер

По его словам, нынешняя ситуация с переносом Евро-2020 на год вперёд и с остановкой прочих соревнований вряд ли скажется на уровне и качестве футбола в целом.

Но надо отметить, что какая-то часть команд всё же «умрёт» (составы недосчитаются квалифицированных игроков — NEWS.ru), хотя по прошествии определённого времени всё вернётся на круги своя, — не сомневается бывалый спортсмен.

Между тем Валерий Непомнящий всё же признал, что ничего подобного в истории мирового футбола не случалось (если не считать мировых войн), в связи с чем на самом деле затруднительно оценивать реальные экономические и моральные потери как профессионального футбола, так и болельщиков.

Финансовые потери для бизнеса, который так или иначе обслуживает проведение турниров, всё же будут огромны, оценил нынешний футбольный обвал судья международной категории Сергей Хусаинов.

Пострадают все — команды, футболисты, болельщики. Тем не менее потерянные гонорары игроков — воздух по сравнению с тем, что получают обычные трудящиеся. Это несоразмерно. Потери футболистов — пшик по сравнению с утратой доходов простыми людьми, которые, собственно, и являются фанатами самой популярной игры в мире. Сергей Хусаинов советско-российский футбольный судья международной категории, экс-футболист советско-российский футбольный судья международной категории, экс-футболист

В случае невозврата болельщиками средств за бронирование гостиниц в городах, где должен был пройти турнир, деньги в любом случае потеряны не будут, уверен Хусаинов.

Просто их перенесут на следующий год, — убеждён арбитр.

В УЕФА ранее заверили, что нынешний турнир из-за пандемии будет перенесён на 11 июня — 11 июля 2021 года.