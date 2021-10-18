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На Украине рассказали о «троянском коне» для «Северного потока — 2»

04:48, 19 октября 2021
На Украине рассказали о «троянском коне» для «Северного потока — 2» Фото: Nord Stream AG/Russian Look/Global Look Press
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Бывшая омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что участие «Нафтогаза» в сертификации «Северного потока — 2» вряд ли помешает данному процессу. При этом даже если удастся как-то помешать, это не поможет рядовым украинцам, отметила она в эфире телеканала «Украина 24».

Речь идёт о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?выразила недоумение Лутковская.

Она рассказала, что у Украины сейчас большие проблемы с запасами угля, на ряде ТЭЦ его запасов осталось только на несколько недель.

Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина? — задалась вопросом экс-омбудсмен.

Она добавила, что за другими участниками сертификации газопровода стоят граждане их стран.

И они понимают, что благодаря «Северному потоку — 2» будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить «Нафтогаз»? Я сомневаюсь, — подчеркнула Лутковская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, уточнивший, что «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода. Аналогичную заявку направила и польская нефтегазовая компания PGNiG.

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