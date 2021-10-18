На Украине рассказали о «троянском коне» для «Северного потока — 2»

Бывшая омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что участие «Нафтогаза» в сертификации «Северного потока — 2» вряд ли помешает данному процессу. При этом даже если удастся как-то помешать, это не поможет рядовым украинцам, отметила она в эфире телеканала «Украина 24».

Речь идёт о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить? — выразила недоумение Лутковская.

Она рассказала, что у Украины сейчас большие проблемы с запасами угля, на ряде ТЭЦ его запасов осталось только на несколько недель.

Так может уже пора думать не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина? — задалась вопросом экс-омбудсмен.

Она добавила, что за другими участниками сертификации газопровода стоят граждане их стран.

И они понимают, что благодаря «Северному потоку — 2» будут получать газ дешевле. Соответственно, это развитие экономики, это отсутствие опасности, остановятся ли предприятия и тому подобное. Сможет их убедить «Нафтогаз»? Я сомневаюсь, — подчеркнула Лутковская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, уточнивший, что «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода. Аналогичную заявку направила и польская нефтегазовая компания PGNiG.