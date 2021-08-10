На Украине продолжила падать добыча газа

Добыча газа на Украине продолжает снижаться. Она упала в этом году на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает крупнейшая газодобывающая компания страны «Укргаздобыча» (входит в структуру «Нафтогаза»).

Отмечается, что отставание от запланированного графика составляет 1,6%. Уровень добычи за январь — июль зафиксирован на отметке 7,9 млрд куб. м. Причины падения не уточняются.

Ранее была названа главная причина провала борьбы Киева с проектом «Северный поток — 2» — это потеря Украиной статуса «любимца» в США. Об этом заявил экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Он отметил, что США по объективным причинам ничего не должны Украине, однако они отчего-то помогали стране после Майдана.

По его мнению, именно такой статус в глазах занимавшего в то время пост вице-президента США Байдена позволял Украине получать беспрецедентную помощь. Однако в настоящее время страна потеряла особый статус — причём не только у действующего президента, но и у его окружения.