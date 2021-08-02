Украина призналась, в чём причина провала борьбы с «Северным потоком — 2»

Главной причине провала борьбы Киева с проектом «Северный поток — 2» стала потеря Украиной статуса «любимца» в США. Об этом в статье для издания «Украинская правда» заявил экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Коболев отмечает, что США, по объективным причинам, ничего не должны Украине, однако они отчего-то помогали стране после «майдана».

Потому что мы были «любимцами» Байдена, — констатирует экс-руководитель «Нафтогаза».

По его мнению, именно такой статус в глазах занимавшего в то время пост вице-президента США Байдена позволял Украине получать беспрецедентную помощь. Однако в настоящее время страна потеряла особый статус — причём, не только у действующего президента, но и у его окружения.

Особый статус был получен в результате «майдана», когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», а также в связи с достижениями успехов сразу в нескольких «болезненных, но критически важных реформах».

Однако в 2016 году вектор изменился и начался сдвиг «в обратную сторону», полагает Коболев. Главной же ошибкой он считает то, что страна сделала ставку на одну из сторон в американских президентских выборах.

Для минимизации влияния «Северного потока — 2» на существование страны её руководству следует восстановить свой статус «любимца» в Белом доме, именно это и есть главная задача президента Владимира Зеленского, убеждён экс-глава «Нафтогаза».

Конечно, сейчас в западном мире нас не ждут с распростёртыми объятиями. Потому что мы являемся проблемой и угрозой потенциального поражения. Своих проблем там и без нас хватает. Но нужны новые, яркие и быстрые победы, — отмечает Коболев.

По его мнению, вернуть расположение Вашингтона Украине помогут успешно реализуемые реформы, которые способны предоставить возможность «снова стать партнёром с особым статусом для США».

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что в условиях достройки газопровода «Северный поток — 2» Украина должна потребовать от США статус основного союзника вне НАТО.