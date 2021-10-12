На Украине начался газовый кризис

Многие бюджетные учреждения на Украине перед отопительным сезоном столкнулись с проблемой возникновения газового кризиса, связанного с повышением цен на топливо, сообщает «Бизнес.Цензор». Отмечается, что они должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95 — 122 рубля) за кубометр.

Украинское правительство заключило меморандум с «Нафтогазом», где была зафиксирована цена на топливо. Однако поставками, как отмечается, должен заниматься «Нафтогаз Трейдинг», который участия в тендерах не принимает. Подобная ситуация также возникла в бюджетных и коммунальных учреждениях, которые расторгли старые договоры для того, чтобы заключить новый с «Нафтогазом» и остались ни с чем.

В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней, — говорится в статье.

Как отмечается, с «газовой» проблемой также столкнулись рядовые граждане. Вместо годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, они вынуждены платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля). По данным «Бизнес.Цензор», речь идёт о 600 тысячах украинских семей.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что полная интеграция энергетического рынка Украины в рынок Евросоюза является одной из главных целей сотрудничества Киева и ЕС. По её словам, несколько недель назад в Брюсселе она имела возможность «хорошо побеседовать» с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Она также добавила, что данный процесс включает в себя также синхронизацию электросетей.