Индекс МосБиржи рухнул ниже 2200 пунктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи и фондовой биржи РТС в ходе торгов сократился более чем на 10%, опустившись ниже 2200 пунктов с 9 августа и 1200 пунктов с 30 августа. По состоянию на 15:09, индекс MOEX снизился на 10,64%, дойдя до отметки 2171,92 пункта.

При этом индекс РТС опустился до 10,42%, снизившись на 1139,99 пунктов соответственно.

В 15:12 падение индекса МосБиржи замедлилось до 7,94% и теперь находится на уровне 2237,54 пункта. Индекс РТС снижался до 1173,91 (-7,76%).

Ранее Госдума одобрила введение в Уголовный кодекс России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Сам законопроект о поправках прошел первое чтение в июле, 20 сентября его приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях.

Позже одна из авторов законопроекта Ольга Ковитиди заявила, что документ не связан с мобилизацией. Она отметила, что принятые поправки будут действовать исключительно в случае объявления военного положения.