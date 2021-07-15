На пороге нищеты: россияне «проедают» половину своего дохода

Больше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода. В странах Европы этот показатель вдвое, а то и втрое ниже. По сути, это означает, что реальная инфляция для большей части населения страны измеряется двузначными числами. По оценкам экспертов, в условиях падающих доходов и растущих ценников на продукты питания граждане стали тратить на еду минимум на 15% больше, чем год назад.

Более 60% опрошенных тратят на продукты питания около 60,4% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса аналитического центра университета «Синергия». 16% респондентов «проедают» почти весь заработок, а 14,8% — примерно треть. Только 8,8% участников исследования отдают за продукты не более пятой части своих доходов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение стоимости продовольствия заметили почти все — 96,3% респондентов. В числе наиболее подорожавших продуктов за последние месяцы россияне назвали мясо, растительные масла, молочные продукты, овощи и фрукты. В меньшей степени они ощутили рост цен на рыбу, макароны, зерновые изделия и сахар.

Отвечая на вопрос о причинах ускорения инфляции, опрошенные заявили, что винят в этом девальвацию рубля (36,1%), торговые сети, накручивающие цены (31%), производителей, которые ориентируют продукцию на экспорт в ущерб внутреннему потребительскому рынку (26,3%), а также высокие инфляционные ожидания населения (6,6%).

Подавляющее большинство россиян — 77,1% — ждут, что цены в ближайшем месяце продолжат расти, каждый пятый (21,1%) надеется, что ценники не изменятся, и лишь 1,4% верят, что продукты в скором времени станут доступнее для потребителя.

Выход из положения граждане видят в повышении заработных плат на уровень инфляции (25,8%), активной борьбе со спекулянтами (24,9%), государственном регулировании цен (20,2%). Кроме того, респонденты предложили ограничить монополии (19,2%), снизить налоги (6,1%) и скорректировать ключевую ставку (3,8%).

Сергей Булкин/NEWS.ru

О чём говорят все эти цифры? Расходы на питание — это прежде всего индикатор материального уровня жизни населения. Чем меньше доля затрат на питание от общего объёма затрат семьи, тем выше уровень жизни в стране, говорят эксперты.

Например, в США, по разным оценкам, средняя семья тратит на еду от 9% до 13% своих доходов. В странах Евросоюза этот показатель варьируется от 7% до 27%. Даже бедные страны Европы, где зарплаты ненамного выше российских, тратят на еду меньше. Так, согласно данным Евростата за 2019 год, антилидером по расходам семьи на питание и безалкогольные напитки является Румыния, жители которой «проедают» 27,8% своих доходов. За ней следуют Литва (20,9%) и Эстония (19,6%). В Болгарии, Хорватии и Латвии затраты на продукты составляют от 18% до 19% семейного бюджета. Меньше всего тратят на еду в наиболее богатых странах — Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурге — (9,1%) и Австрии — (9,7%). На этом фоне Россия выглядит аутсайдером.

Однако, по мнению экономиста Андрея Лободы, если учитывать теневой сектор, россияне не так бедны, как кажется. По оценке Всемирного банка, объём «серых» зарплат в России составляет почти 13 трлн рублей, и это очень весомая сумма. Другое дело, что личная инфляция социально незащищённых слоёв населения составляет 12–15%, острее всего она ощущается пенсионерами, а также серьёзно давит на граждан с низкими доходами, отмечает эксперт.

Важная проблема — относительно низкие заработные платы в российских регионах. Государственный и частный бизнес сохранил свою маржинальность на фоне трагического падения рубля к ключевым мировым валютам. Но всё это время доходы граждан снижались, зарплаты оставались практически на уровне 2013 года. С народом нужно делиться, однако государство не показывает положительного примера адекватной индексации зарплат, вследствие чего частный бизнес просто не реагирует на новую реальность. Для выхода из непростой ситуации нужно решить проблему слабого рубля и распоясавшейся инфляции. Эти две беды сегодня заметно влияют на финансовое и социальное самочувствие россиян. Андрей Лобода экономист, официальный представитель социального проекта Humanity экономист, официальный представитель социального проекта Humanity

По данным Росстата, в июне рост потребительских цен в России ускорился до 6,5%, а продовольственные товары подорожали на 7,9%. По другим данным, продуктовая инфляция давно измеряется двузначными числами. Именно она и является реальной инфляцией для тех россиян, которые половину своих доходов и больше тратят на продукты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский призывает не путать официальную инфляцию с продуктовой (потребительской). Официальная инфляция считается ведомствами по оптовым промышленным ценам, она и оглашается в СМИ, именно от неё отталкиваются, индексируя зарплаты и пенсии. Рост стоимости продуктов — это история, на которую ЦБ и Минфин в меньшей степени обращают внимание, и из этого прироста формируется прожиточный минимум и МРОТ, объясняет эксперт.

Только с начала года реальный рост цен на продукты можно оценить как минимум в 10%. А учитывая, что доходы населения не растут, можно говорить о том, что россияне стали тратить на еду минимум на 15% больше, чем год назад. Всё это говорит о том, что финансами и статистикой в стране управляют слишком ангажированные чиновники, которых больше заботит отчётность, чем реальное положение вещей. А лозунг «Россия — социальное государство» остаётся просто лозунгом. Николай Переславский эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute

Вместе с тем Переславский отмечает несколько других аспектов. На мировых рынках, по его словам, царит примерно такой же «бардак», поскольку цены без государственной заморозки растут абсолютно везде из-за скромных урожаев в прошлом году на фоне пандемии. Круговой ступор в логистике вызвал повышенный спрос практически на все товары в мире, что и привело к мощнейшему за несколько десятилетий росту цен.

С другой стороны, рассчитывать исключительно на государство, ожидая от него постоянной поддержки, сегодня тоже не стоит. Маленькие зарплаты должны быть катализатором изменений, особенно у молодого поколения. Это явный повод сменить род деятельности или попробовать что-то новое, вполне возможно, что это сможет исправить ситуацию, заключает эксперт.