На Мосбирже сравнялись курсы евро и доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы евро и доллара достигали утром 12 июля в ходе торгов одинакового значения по отношению к рублю, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи. В 10:10 мск курсы американской и европейской валют равнялись 59.3 рублям.

В ходе торгов курсы валют еще снизились. К 10:40 мск доллар равен 59,17 рублей, а евро — 59,19.

Ранее сообщалось, что курс евро 11 июля опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. По данным МосБиржи, курс европейской валюты по отношению к доллару снижался до $1,0104 с момента закрытия прошлых торгов.

Макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что даже частичное снятие в России ограничений на вывод капитала направит курс доллара в район 80 рублей. Поводом послужило разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в валюте. При этом сумма выплаты должна составлять не менее 20% от суммы долга.