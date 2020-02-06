https://static.news.ru/photo/eacce1b0-48f9-11ea-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло решение выделить 10 млрд рублей на проведение в вузах капитального ремонта и обеспечение террористической безопасности. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что такое решение принимается впервые, и деньги уже заложены в бюджете на 2020 год.

Мы выделили 10 млрд рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в введении которых находятся вузы, на капитальный ремонт и антитеррористическую защищённость этих учебных заведений, — цитирует ТАСС Голикову.

Она подчеркнула, что деньги поступят уже в текущем году, а работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году — на 141,8 тыс. Она призвала региональные вузы подготовиться к такой нагрузке, подчеркнув, что за этими цифрами стоят серьёзные финансовые ресурсы. В этом году число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.