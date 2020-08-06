МВФ рассматривает возможности оказания помощи Ливану

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева изучает все имеющиеся возможности по оказанию помощи Ливану после мощного взрыва в Бейруте.

В свете ужасной трагедии в Ливане пришло время для национального единства, чтобы преодолеть это бедствие, а также глубокий экономический и социальный кризис, который переживает страна, — говорится в письме главы МВФ, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Она подчеркнула, что сейчас важно «выйти из тупика в обсуждении ключевых реформ и реализовать программу действенных преобразований, которые бы исправили ситуацию в экономике, обеспечили подотчетность и укрепили бы уверенность в будущем страны».

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Ранее МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 5 августа по московскому времени. Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану, писал NEWS.ru.