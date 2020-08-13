МВД сообщило о ликвидации многомиллиардного канала вывода денег из России

https://static.news.ru/photo/de97ab22-de00-11ea-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денег за пределы РФ, однако подозреваемые успели перевести несколько миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, участие в операции принимали представители ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и их коллеги из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей, а также сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Она уточнила, что незаконный вывод денежных средств осуществляла организованная группа. Подозреваемые при помощи расчётных счетов подконтрольных организаций делали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, которые вели биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.

С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, — уточнила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Представитель МВД отметила, что следствием проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в ходе которых были найдены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Полиция задержала предполагаемого организатора группы, которому была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее экономический обозреватель Юрий Пронько заявил, что решение Министерства финансов о продлении возможности вывода дивидендов за рубеж без налогов свидетельствует о том, что каста избранных продолжает «дербанить Россию».