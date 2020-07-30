«Дербанят Россию»: экономист охарактеризовал политику Минфина

https://static.news.ru/photo/4002e19e-d314-11ea-9e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Министерства финансов о продлении возможности вывода дивидендов за рубеж без налогов свидетельствует о том, что каста избранных продолжает «дербанить Россию». Об этом заявил экономический обозреватель Юрий Пронько.

Так он прокомментировал принятое после обсуждения с бизнесом решение оставить до 2024 года право применить нулевую ставку вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России.

Обычным гражданам — рост налогов, подборов и иных сборов. Избранным — особые условия вывода денег из России, — цитирует Пронько сайт телеканала «Царьград».

Журналист напомнил, что «очень быстро „шею свернули“ Минфину, когда повышали возраст выхода на пенсию». При этом он призвал назвать хотя бы одну страну, «где „элита“ превратила её в „вахтовый посёлок“».

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин высказал мнение, что можно долго спорить по поводу состоятельных людей, поднимая вопросы о передаче накопленного капитала и национализации богатств. Однако, отметил он, народу переходит доля в виде налогов, уплата которых обязательна. Премьер-министр также отметил, что испытывает радость, когда кто-то богатеет.