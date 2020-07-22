Мишустин: я радуюсь, когда кто-то богатеет

https://static.news.ru/photo/2f632e4c-cc1c-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме 22 июля рассказал о радости, которую он испытывает, когда кто-то богатеет. Однако важно, подчеркнул глава правительства, чтобы этот человек платил налоги.

Мишустин заметил, что по поводу людей состоятельных (или «олигархов») можно спорить очень долго, поднимая вопросы о передаче накопленного капитала и национализации богатств. По словам премьера, когда кто-то богатеет, следует помнить, что народу должна переходить доля в виде налогов, уплата которых обязательна. В этой сфере, сказал политик, в России наведён порядок — с налогами всё «прозрачно».

Я радуюсь, когда кто-то богатеет, только по одной простой причине, что это означает в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития, — сказал премьер.

Мишустин также отметил, выступая в Госдуме, ряд важнейших принятых законов. Один из них — об ограничении капитала, возможного для вывоза из страны. Раньше, заявил премьер, в Кипр по 5% соглашений о дивидендах уходила. А ведь это огромная доля средств, которая должна была остаться в стране.

Порой, когда кто-то владел компанией с российским производством или какой-то компанией из офшора и платил, соответственно, все основные дивиденты в офшор под 5%, а налог на прибыль, который оставался там у предприятий, был в разы меньше. Вот где беда, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, российское правительство на парламентских слушаниях, которые должны состояться осенью, готово открыто поговорить о налоговой и бюджетной политике, сообщил Мишустин. Глава кабмина также подчеркнул важность этих инструментов и необходимость такого обсуждения.