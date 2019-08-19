https://static.news.ru/photo/932e6862-c266-11e9-b06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следователи заинтересовались сделками «Росгосстраха» (РГС), выводящими активы перед санацией банка «Открытие».

Основанием для проверки МВД послужило заявление главы совета директоров Альфа-Банка Петра Авена в отношении экс-руководства «Росгосстраха». В документе говорится о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и многих других. Именно эти сделки в арбитражных судах пытается оспорить новый менеджмент страховой компании.

Следователи запросили у «Открытия» информацию о том, проводил ли банк оценку имущества, которое приобреталось у РГС. Проверочные мероприятия проводит отдел по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве, информирует РБК .

Ранее руководство банка «ФК Открытие» потребовало арестовать имущество ответчиков в деле о взыскании более 289,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и экс-главы АО «Открытие холдинг». Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками указаны бывший руководитель банка Евгений Данкевич, его бывший президент Рубен Аганбегян, его основатель Вадим Беляев и экс-члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев. Сообщил об этом сам суд. В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, писал News.ru.