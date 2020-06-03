Мутко: ставка ипотеки ниже 8% будет достигнута к концу года

https://static.news.ru/photo/ef51bda4-a5b6-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целевой уровень национального проекта «Жильё и городская среда» по ипотечным ставкам ниже 8% будет достигнут к концу 2020 года. Об этом сообщили в компании «ДОМ.РФ».

Как отметил гендиректор госкомпании Виталий Мутко, задача будет реализована не только за счёт льготных программ, но и благодаря снижению ставок по рыночным продуктам.

Сейчас, ввиду сложной экономической ситуации, нужно стимулировать как спрос, так и предложение на рыке жилья, помогать и гражданам, и застройщикам. Распространение коронавируса оказало негативное влияние на всю экономику, — цитирует Мутко РИА Новости.

Глава компании отметил, что в апреле спрос на ипотеку снизился на 15–20%. Однако он назвал это временным явлением благодаря оперативному запуску программы субсидирования ставок на новостройки по ставке не выше 6,5%.

Кроме того, существенную поддержку, по его словам, оказывают ранее запущенные ипотечные программы с госучастием — такие как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», а также списание долга по ипотеке семьям, в которых появляется третий и последующие дети.

Нацпроектом «Жильё и городская среда» предусмотрено снижение к 2024 году ипотечных ставок до уровня ниже 8% и выдача 2,3 млн ипотечных кредитов.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк работает над запуском цифровой ипотеки. Она может быть запущена на отечественной блокчейн-платформе.