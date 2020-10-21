Можно ли освободить россиян от отплаты ЖКХ

Семьям с доходами, не превышающими прожиточный минимум, государство может полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Цена вопроса — 140 млрд рублей в год. По мнению экспертов, эта мера может решить проблему долгов россиян перед управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, но только если право на субсидию получат в том числе нынешние должники.

Система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, действующая с 1994 года, давно нуждается в совершенствовании. В России предлагают полностью отменить плату за ЖКУ для семей с доходом, не превышающим прожиточный минимум или даже ниже. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Соответствующее предложение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Сегодня малообеспеченные россияне уже получают субсидии на оплату ЖКХ, но при условии, что доля расходов на данную статью в семейном бюджете превышает допустимую (ч. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ). В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 14 регионах — от 16 до 21%, в 7 — 15%, а в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.

Такое положение, как считают в ОНФ, несправедливо. Согласно Конституции, государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране.

Компенсировать расходы ресурсоснабжающим компаниям будут из бюджета. Для этого, согласно оценкам, понадобится ежегодно выделять 140 млрд рублей. Также ОНФ предлагает расширить социальный стандарт обеспеченности жильём с 18 до 25 квадратных метров на человека, что позволит оказать помощь большему числу граждан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Общественном совете при Минстрое и в Государственной думе уже поддержали инициативу. Оценили её и опрошенные NEWS.ru эксперты, но с некоторыми оговорками.

По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, идея в целом неплохая. Акцент должен быть сделан именно на адресной социальной поддержке, в том числе потребителям жилищно-коммунальных услуг. Пока та помощь, которую оказывает государство отдельным категориям граждан, недостаточно эффективна, считает она.

В силу различных обстоятельств — сложности оформления документов, удалённости офисов служб соцзащиты от потребителей, неинформированности граждан — регулярно средства, выделяемые на жилищные субсидии, россиянами не выбираются, возвращаясь обратно в бюджеты вышестоящего уровня. Так что здесь у нас есть резерв. Светлана Разворотнева исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

По словам Светланы Разворотневой, в России существуют две основные формы социальной защиты — льготы и субсидии. Льготы предоставляются в зависимости от той категории, к которой относится человек: например, это многодетные семьи, ветераны, инвалиды и так далее.

Не всегда эти льготы бывают им необходимы. Есть обеспеченные многодетные семьи, для которых льгота по оплате услуг ЖКУ, скажем так, несущественна. Поэтому во главу угла нужно ставить не принадлежность человека к той или иной социальной группе, а то, насколько он нуждается в финансовой поддержке, — считает эксперт.

Субсидия хороша ещё тем, что она требует от человека избегать долгов по оплате ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует платежи. Сегодня в России, чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, нужно доказать, что у тебя отсутствуют долги.

Получается замкнутый круг. У человека уже есть долги. В субсидии ему отказывают. Без финансовой помощи он не может погасить задолженность. Правила предоставления субсидии необходимо менять. Нынешние должники должны иметь такое же право на господдержку, как и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации только сейчас, — считает Разворотнева.

Эксперт подчеркнула, что субсидию можно было бы использовать в том числе на частичную выплату задолженности. Бюджет в данном случае ничем не рискует. Дело в том, что по правилам предоставления жилищной субсидии в случае, если человек её получил, но продолжает не платить по счетам, он теряет право на финансовую помощь от государства. Важно не только дать право должникам воспользоваться государственной поддержкой, но и упростить саму процедуру получения субсидии. Только в этом случае эта мера будет эффективна, заключает Разворотнева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена платы за ЖКУ для бедных должна быть осуществлена исключительно через механизм жилищно-коммунальных субсидий, уверен ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук.

Адресная помощь малообеспеченным — это хорошо. Но что мешает сделать это в рамках существующего механизма предоставления субсидий? Пойти проторённой дорожкой и расширить рамки? Виктор Федорук ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность» ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность»

В этом случае, полагает эксперт, качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и работу управляющих компании будет продолжать контролировать сам потребитель. Получив от государства жилищную компенсацию, он сам будет решать, оплатить те или иные услуги или нет.

В случае если счёт за ЖКУ изначально будет на 100% покрывать государство, а не потребитель, качество работы управляющих компаний никто не сможет проконтролировать. Есть большой риск, что УК начнут работать спустя рукава, получая из бюджета деньги за работу, которую они не выполняли, к примеру. Механизм компенсации позволяет избежать этих рисков, — говорит эксперт.

Оплатив услуги и получив компенсационную выплату от государства, потребитель смотрит дальше: было ли в его квартире тепло, присутствовала ли горячая вода? Не было ли перебоев с электричеством? И если тут всё было в порядке, он платит по следующему выставленному счёту. Если проблемы были, он составляет акт оказания жилищных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную периодичность или продолжитель­ность. Ссылаясь на указанный документ, потребитель вправе потребовать перерасчёта стоимости жилищных услуг.