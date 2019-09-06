https://static.news.ru/photo/d34f91bc-d078-11e9-904a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичные промышленные предприятия поставляют транспорт, медицинское оборудование, электрооборудование и продукты питания в 182 страны. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

За первую половину 2019 года в первую пятёрку импортёров попали Белоруссия ($1,197 млрд), Казахстан ($1,171 млрд), Великобритания ($1,055 млрд), США ($792 млн) и Германия ($586 млн), пишет « Москва 24 ».

При этом объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил $11 млрд, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Это 16,3% от общероссийского показателя, — пояснила она.

Но столичные предприниматели не останавливаются на достигнутом. За второй квартал они освоили новые экспортные направления и пополнили список ещё на 12 стран.

Среди товаров, которые Москва начала продавать в другие страны, — плавучие транспортные средства, медицинская аппаратура и фармацевтика. Об этом заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Столица старается помогать бизнесу. По словам Фурсина, для экспортёров предусмотрена различная поддержка. Это субсидии, льготы, консультации и современная инфраструктура.

Кроме того, важную роль в поддержке предпринимателей занимает Московский экспортный центр, созданный городскими властями в качестве «единого окна». Столица также предложила бизнесу выбрать календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта «Сделано в Москве». География выставок охватывает Европу, США и Азию. В календарь должны войти 17 мероприятий.

Ранее омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов на полях Восточного экономического форума рассказал News.ru, почему предложенные в начале года меры по легализации самозанятых подходят не для всех, о поисках альтернативной системы и регионах, где она может быть внедрена.