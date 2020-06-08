Мосгорсуд ответил на претензии Счётной палаты о бюджете 2019 года

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Московский городской суд разъяснил претензии Счётной палаты, связанные с исполнением федерального бюджета в 2019 году. Там заявили, что устранили недостатки в отчётности.

Речь идёт о переданных суду департаментом городского имущества Москвы трёх зданиях и двух земельных участках общей стоимостью 4 млрд 834 млн 798 тысяч рублей. По данным контрольного ведомства, информация об этой недвижимости не была отражена по состоянию на 1 января 2019 на забалансовом счёте.

В Мосгорсуде ТАСС пояснили, что указанный комплекс зданий строился в период с 2002 по 2012 год и был передан суду на праве безвозмездного пользования. Отражение данного имущества на счёте являлось предметом продолжительной работы по его оформлению. В пресс-службе добавили, что данный недостаток был устранён на 1 января 2020 года, то есть до начала проведения проверки.

Как писал NEWS.ru, во время проверки Счётная палата обнаружила нарушения и в отчётности судебного департамента Верховного суда. Они связаны с реализацией Федеральной адресной инвестпрограммы в рамках ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». По ней судебный департамент ВС выступает в роли госзаказчика.