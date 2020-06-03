МосБиржа отменила торги на фондовом рынке 24 июня и 1 июля

https://static.news.ru/photo/ebe6f2aa-a58a-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торги на Московской Бирже не будут проводиться 24 июня и 1 июля, поскольку эти дни объявлены президентом нерабочими. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

В связи с объявлением 24 июня и 1 июля 2020 года нерабочими днями торги на Московской Бирже в эти дни проводиться не будут, — отметили на МосБирже.

Кроме того, МосБиржа не будет работать в День России 12 июня.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил 1 июля провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Согласно закону, этот день должен быть нерабочим. 24 июня пройдёт парад Победы на Красной площади. Этот день также объявлен выходным.