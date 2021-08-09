В России зафиксировали снижение цен на мороженую рыбу

Оптовые цены на мороженую рыбу в России продолжили снижаться. Об этом сообщает Росрыболовство.

Больше всего подешевела горбуша в Дальневосточном регионе. Её цена составила 165 рублей за кг, снижение — на 19,5%. Также упали цены на сельдь тихоокеанскую, минтай, камбалу, треску тихоокеанскую.

За прошедший период с 2 по 8 августа 2021 года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали тенденцию к снижению, — говорится в сообщении Росрыболовства.

На Северо-Западе больше всего подешевела скумбрия атлантическая, также снизились цены на скумбрию атлантическую. Стоимость остальных видов мороженой рыбы не изменилась.

В Центральной России также подешевели горбуша, минтай и скумбрия атлантическая. Цены на мойву и сельдь атлантическую изменений не претерпели.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время цены на продукты питания в России могут резко упасть. Это произойдёт на фоне глобального снижения цен на продовольствие в мире.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что причиной данной тенденции стало образование на глобальных торговых площадках излишков продукции. Это произошло после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса.