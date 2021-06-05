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Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило о риске отключения России от платёжных систем из-за санкций США.

Хотя Moody’s считает подобные меры маловероятными, возможные новые ограничения доступа Москвы к международным платёжным системам усиливают неопределённость, — говорится в отчёте компании.

Постоянные угрозы очередных ограничений «остаются характерной особенностью кредитного профиля РФ». Они, по мнению аналитиков, препятствуют расширению инвестиций, влияют на бюджетную политику кабмина РФ, оказывают давление на финансовую гибкость государства и потенциал роста его экономики. При этом в Moody’s сохранили долгосрочный суверенный рейтинг РФ на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что не верит в отключение России от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Для удара по банковскому сектору страны США имеют другие инструменты. Он добавил, что ни в 2014-м, ни в 2018-м, ни в 2021 году не считал отключение SWIFT реальной возможностью.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке решений в ответ на возможное отключение страны от SWIFT. По его словам, проработкой этого вопроса занимаются правительство, Центральный банк и соответствующие финансовые власти. Лавров также подчеркнул, что Европейский союз и западные страны уже много раз демонстрировали, что они не являются надёжными партнёрами для России.