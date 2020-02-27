https://static.news.ru/photo/ea13a036-5909-11ea-be5d-fa163e074e61_660.jpg Воркута Фото: Harald von Radebrecht/imageBROKER.com/Global Look Press

Люди с окраин заселятся в моногорода для того, чтобы спасти их существование. такое план задумали в правительстве.

Разработкой соответствующего документа занимаются Минэкономразвития, Минюст, Минздрав, Минтруда и другие ведомства. Это должно помочь сэкономить бюджет, пишут «Известия».

Такая идея уже действует в Кизеле Пермского края и Воркуте в Коми. В итоге должна получится схема переселения жителей с окраин моногородов в их центр или соседние поселения, а также план оптимизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и соцобъектов. Документ планируют подготовить к концу этого года.

На данный момент в городах со сложным экономическим положением наблюдается равномерный миграционный отток из всех районов. Многоквартирные дома наполовину стоят пустыми. А расходы на их содержание и обслуживание коммунальных сетей сохраняются в полном объёме.

Поэтому решено разработать модель, которую можно было бы применять в условиях стремительного сокращения населения.

К примеру, в Кизеле после закрытия шахт в домах на 200-300 человек остались жить по два-три, работа котельной обходилась бюджету в 20 млн рублей в год. В Воркуте численность населения сократилась с 219 тыс. человек до 75 тыс. Введённая там программа действует уже пять лет.

Жильцов малозаселённых домов заселяют в центр города и два крупных посёлка. В итоге на сегодня отключен от коммунальной инфраструктуры 81 дом, на расселение претендуют ещё порядка 60 домов. Экономия бюджета составила десятки миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял приглашение генерального директора ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова принять участие в совещании в городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе. В рамках встречи с главой государства Алекперов пригласил Путина в Когалым и попросил президента провести там совещание по развитию моногородов и по взаимоотношениям корпораций с местными властями.