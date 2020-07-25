Мишустин увеличил льготный кредит для компаний транспорта и промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности до пяти миллиардов рублей.
Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до пяти миллиардов рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщает пресс-служба кабмина.
Также льготный кредит теперь могут получить те системообразующие компании, чья выручка в период с 1 апреля по 30 июня упала не менее чем на 20% в сравнении с предыдущим годом.
До принятия данного решения условием было сокращение прибыли на 30%.
На данный момент суммарный объём льготных займов превысил 141 миллиард рублей. Средняя ставка по ним составила 2,8%.
Как ранее писал NEWS.ru, Сбербанк в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий выдал оператору аэропорта Пулково льготный кредит, размер которого составляет около 1 млрд руб, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.
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