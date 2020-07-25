Мишустин увеличил льготный кредит для компаний транспорта и промышленности

https://static.news.ru/photo/b943d850-ce4c-11ea-a361-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности до пяти миллиардов рублей.

Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до пяти миллиардов рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщает пресс-служба кабмина.

Также льготный кредит теперь могут получить те системообразующие компании, чья выручка в период с 1 апреля по 30 июня упала не менее чем на 20% в сравнении с предыдущим годом.

До принятия данного решения условием было сокращение прибыли на 30%.

На данный момент суммарный объём льготных займов превысил 141 миллиард рублей. Средняя ставка по ним составила 2,8%.

Как ранее писал NEWS.ru, Сбербанк в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий выдал оператору аэропорта Пулково льготный кредит, размер которого составляет около 1 млрд руб, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.