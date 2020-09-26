Мишустин утвердил долгосрочную программу развития Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/827a59c4-013d-11eb-ba88-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Она должна быть реализована до 2035 года.

Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Реализацию программы предусмотрено разделить на несколько этапов: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. Для каждого из них будет составлен план мероприятий с акцентом на строительство школ, детских садов, больниц и объектов культуры. Также в регионе должны появиться новые туристические кластеры.

Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету, — отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Макдональдс» расширяет своё географическое присутствие в РФ — в декабре 2020 года первые рестораны быстрого питания будут открыты на территории Дальневосточного федерального округа. Это позволит «Макдональдсу» создать примерно 300 рабочих мест. Новые рестораны откроют в Хабаровске и во Владивостоке. Сначала «Макдональдсы» появятся именно в столице Приморья.