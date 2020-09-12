На Дальнем Востоке откроют первые «Макдональдсы»

https://static.news.ru/photo/020170ca-f65c-11ea-bd3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Макдональдс» расширяет своё географическое присутствие в РФ — в декабре 2020 году первые рестораны быстрого питания будут открыты на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили представители пресс-службы корпорации.

Отмечается, что открытые в ДФО первых предприятий позволит «Макдональдсу» позволят создать примерно 300 рабочих мест. Новые рестораны откроют в Хабаровске и во Владивостоке. Сначала «Макдональдсы» появятся именно в столице Приморья.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поможет корпорации открыть новые рестораны быстрого питания. Как рассказали в пресс-службе, также «Макдональдс» планирует в течение 2020 года открыть 800 предприятие в РФ. На данный момент в стране функционируют 650 ресторанов в 60 субъектах России. На территории государства производится 99% продукции.

Все новые предприятия в ДФО будут открыты с соблюдением комплекса мер повышенной безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы «Макдональдс».

Как ранее писал NEWS.ru, сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от рекламного слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It's Finger Lickin' Good). Корпорация пояснила, что использование девиза стало небезопасным для посетителей во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), так как основными мерами в борьбе с распространением заболевания являются гигиена и избегание касаний руками лица.