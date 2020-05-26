Мишустин потребовал сохранить объёмы строительства в рамках нацпроектов

https://static.news.ru/photo/3e92df74-9f59-11ea-aa96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объёмы строительства, предусмотренные национальными проектами, должны быть сохранены во всех российских регионах.

Об этом он сказал в ходе совещания, на котором обсуждались меры поддержки строительной отрасли и ЖКХ. Также глава правительства потребовал сохранить объёмы строительства в рамках федеральных целевых программ и уровень занятости в этой сфере.

Людям нужно доступное и комфортное жильё, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура, — заявил Мишустин.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который неоднократно говорил о том, что необходимо помочь отрасли строительства и ЖКХ в сложившихся условиях на фоне пандемии коронавируса. Премьер сообщил, что в компаниях и организациях этой сферы на данный момент занято свыше 11 млн человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что связанные с пандемией коронавируса ограничения не повод для невыполнения стратегических задач, в том числе национальных проектов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.