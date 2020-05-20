Патрушев: коронавирус не должен мешать реализации нацпроектов

https://static.news.ru/photo/f3986772-9a8b-11ea-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Связанные с пандемией коронавируса ограничения не повод для невыполнения стратегических задач, в том числе национальных проектов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, сложная обстановка не должна помешать выполнить поставленные президентом задачи, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин прокомментировал реализацию национальных проектов во время пандемии коронавируса. Он заявил, что часть программ не будет реализована в течение 2020 года. Поего словам, работа над некоторыми нацпроектами будет сдвинута