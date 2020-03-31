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Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров разъяснил, что сроки оплаты бюджетных кредитов регионам, которые должны были быть погашены в этом году, переносятся на 2024 год. Комментируя на заседании парламента принятые поправки в Бюджетный кодекс, он также сообщил и о других нововведениях.

Мы увеличиваем срок казначейских кредитов до 180 дней — это важнейшее средство оперативной поддержки регионов. Наконец, мы снимаем те ограничения, которые существовали для регионов, и передаём им фактически аналогичные полномочия,...