Минпромторг, Минздрав и ФМБА создадут и утвердят двухнедельный график поставок масок медучреждениям. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Минпромторгу, Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок с учетом оценки рисков распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении на сайте правительства по итогам президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Ведомства обязаны представить график до 1 апреля 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, новую технологию стерилизации медицинских масок, которая позволяет использовать их до 20 раз, разработала организация Battelle Memorial Institute. Её одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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