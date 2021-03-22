Мишустин оценил роль политики ЦБ в преодолении падения экономики в пандемию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Политика Центробанка позволила российской экономике успешно пройти падение, обусловленное пандемией коронавирусной инфекции, и выйти на траекторию роста. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник во время закрытой части совещания с заместителями глава кабмина обсудил повышение ЦБ ключевой ставки до 4,5%. Это решение является взвешенным и отвечающим сложившейся ситуации, считает премьер.

Удалось сохранить темпы корпоративного и ипотечного кредитования, запустить и успешно реализовать программы льготного кредитования. Премьер подчеркнул, что правительство и Центробанк находятся в постоянном и конструктивном диалоге, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Как отмечает источник, Мишустин указал на то, что ЦБ на протяжении долгого времени сдерживал рост ставки и сохранял мягкую кредитно-денежную политику. Благодаря этому экономика РФ более плавно прошла падение.

Ранее NEWS.ru писал, что следствием повышения ключевой ставки Банка России может стать повышение доходности по банковским депозитам, удорожание кредитов, укрепление рубля и снижение стоимости акций российских компаний. Об этом сообщила эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.