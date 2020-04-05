Миротворцы ООН будут использовать Sukhoi Superjet-100

https://static.news.ru/photo/300211f6-77d5-11ea-9ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация и Организация Объединённых Наций договорились об использовании российских самолётов Sukhoi Superjet-100 в миротворческих миссиях.

Первый контракт в рамках договорённостей заключили в марте 2020 года. Отмечается, что данное соглашение достигнуто при поддержке МИД РФ и постпредства России в ООН, передаёт «Интерфакс».

SSJ-100 выходит на рынок авиатранспортных услуг ООН наряду с хорошо зарекомендовавшими себя российскими вертолётами, — сообщили в Росавиации.

Как писал NEWS.ru ранее, компания «Гражданские самолёты Сухого» сменила название на «Корпорация „Иркут“ — „Региональные самолёты“». Это произошло в рамках создания гражданского дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации.