Экономика

Миротворцы ООН будут использовать Sukhoi Superjet-100

10:00, 06 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация и Организация Объединённых Наций договорились об использовании российских самолётов Sukhoi Superjet-100 в миротворческих миссиях.

Первый контракт в рамках договорённостей заключили в марте 2020 года. Отмечается, что данное соглашение достигнуто при поддержке МИД РФ и постпредства России в ООН, передаёт «Интерфакс».

SSJ-100 выходит на рынок авиатранспортных услуг ООН наряду с хорошо зарекомендовавшими себя российскими вертолётами, — сообщили в Росавиации.

Как писал NEWS.ru ранее, компания «Гражданские самолёты Сухого» сменила название на «Корпорация „Иркут“ — „Региональные самолёты“». Это произошло в рамках создания гражданского дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации.

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