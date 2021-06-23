Мир предупредили о глобальном долговом кризисе

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил, что мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может в ближайшее время вызвать долговой кризис. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация наблюдалась лишь после окончания Второй мировой войны. Он отметил, что пока мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, однако вскоре возможно их повышение.

Эксперт также добавил, что последние 20 лет все кризисы начинались после повышения ставки со стороны американской Федеральной резервной системы. По имеющимся прогнозам, США и Европейский центральный банк вероятно приступят к повышению ставок в 2023 году.

То есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать, — заключил Русецкий.

Ранее Русецкий предупредил, что держатели долларовых накоплений сильно пострадают, поскольку инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне депозитов (0,5–2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2–3%).