Минтруд заявил о снижении безработицы до уровня 2019 года
Сергей Князев
Сергей Князев
12:59, 06 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Безработица в России возвращается к допандемическим показателям, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия 24». По словам министра, к концу июля уровень безработицы в РФ составил 4,8%, тогда как до пандемии этот показатель составлял 4,6–4,7%.
Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года, — заявил Котяков, напомнив, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть рынок труда на допандемийный уровень к концу нынешнего года.
Ранее сообщалось, что число россиян, стоящих на учёте как безработные, снизилось на 60% с начала 2021 года. Всего количество таких граждан в Минтруде оценивают в 1,11 млн, тогда как в начале года этот показатель превышал 2,7 млн. В процентном соотношении количество безработных составляет 4,8% от всех россиян. Таким образом, этот показатель с января снизился на один процентный пункт. В пиковый период в августе 2020 года количество зарегистрированных безработных достигало 6,4%.