Минтруд заявил о снижении безработицы до уровня 2019 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость газа в Европейском Союзе снова установила исторический максимум, достигнув показателя в $540 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сейчас цена газа выросла на 3,36% относительно цены закрытия пятого августа. Такая ситуация сложилась на фоне ЧП на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком...