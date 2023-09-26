Минтруд станет оценивать число занятых в теневом секторе россиян Минтруд разработал методику для оценки числа занятых в теневом секторе россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд разработал проект методики, чтобы оценивать потенциальную численность граждан, занятых в теневом секторе экономики, сообщает РБК со ссылкой на правительственный документ. Агентство отмечает, что методика не будет охватывать тех, кто получает в конверте часть зарплаты.

Определение потенциальной величины теневой занятости позволит федеральным властям на ее основе устанавливать регионам KPI по «легализации» таких граждан. Ожидается, что за три года субъектам РФ придется обелить 30% теневого сектора.

Ведомство признает, что итоговый показатель может не отражать реальность в точности, поскольку используются данные из разных административных источников, в потенциальную численность теневых занятых могут попасть не зарегистрированные безработные и т. д., — отмечается в публикации.

Проектом предусмотрена и ситуация, когда расчетный показатель у региона получится отрицательным. В этом случае KPI устанавливать не станут.

Ранее сообщалось, что правительство России обсуждало возможность сокращения теневой занятости в России. Члены правительства предлагали стимулировать компании, которые платят белые зарплаты сотрудникам. Также власти планировали мониторить конкретные отрасли с наибольшими рисками теневой занятости и постепенно снижать ее уровень. Считается, что зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже официальных.