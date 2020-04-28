Экономика

Минтруд назвал официальное число безработных в России

21:56, 28 апреля 2020

В России официально зарегистрированы 950 тысяч безработных. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам, и рассчитывали,заявил министр в эфире телеканала «Россия-24».

В Минтруде не исключили, что после окончания пандемии коронавируса число безработных увеличится до 5-6 миллионов человек.

Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева спрогнозировала пик безработицы в России в I квартале 2021 года.

NEWS.ru писал, что число безработных в России может увеличиться в шесть раз. Этот прогноз представлен в обзоре Института социальной политики НИИ ВШЭ. Такие масштабы безработицы грозят экономики из-за её вынужденного простоя.

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