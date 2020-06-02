Минтруд назвал число безработных в РФ

https://static.news.ru/photo/7a46f07a-a579-11ea-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число безработных в РФ достигло 2,2 млн человек, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

У нас на сегодняшний день уже 2,2 миллиона человек признаны безработными и стоят на учёте, — цитирует чиновника РИА Новости.

В России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов. Она отражена в проекте постановления Совета Федерации.

В частности, предложено обеспечить дополнительные гарантии социальной поддержки предпенсионеров, предусматривающие право на трудоустройство и на получение страховой пенсии по старости досрочно, если найти работу невозможно.

Помимо этого, правительству предлагается при подготовке проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы увеличить финансирование на социальную помощь малообеспеченным семьям с детьми.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил освободить рабочие места мигрантов для граждан России. Однако эксперты не исключили, что работодатели захотят обойти предложенные изменения.