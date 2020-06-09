Минтруд может упростить выдачу компенсаций проезда на отдых для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/3a9ef380-aa76-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд России выступил с инициативой. Ведомство предложило упростить порядок получения компенсации стоимости проезда на отдых для пенсионеров.

Сегодня в случае подачи заявления на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда, проживающие в северных регионах пенсионеры должны довезти проездные документы непосредственно в территориальный орган ПФР. Эту обязанность предлагается исключить, — цитирует сообщение ТАСС.

У пользователей портала госуслуг появится возможность отправить билеты с электронной подписью в режиме онлайн. Также данная функция будет доступна в личном кабинете на сайте ПФР.

При этом в случае подачи заявления через портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР, пенсионер обязан подать подлинники проездных документов непосредственно в территориальный орган ПФР после получения уведомления о получении его заявления, — подчеркнули в Минтруде.

NEWS.ru передавал ранее, что граждане России смогут рассчитывать на компенсационную выплату от Пенсионного фонда РФ (ПФР), если смогут доказать ошибку при расчёте их стажа.